Un niño de tres años en coma irreversible en la UCI de Son Espases tras ahogarse al caer en una piscina en Can Picafort

Un niño de tres años, de nacionalidad danesa, se encuentra ingresado en situación de coma irreversible en Son Espases después de que cayera accidentalmente a una piscina cuando estaba con sus padres en una casa de alquiler que compartían con otras familias, en Can Picafort. El pequeño, en un descuido de sus progenitores, se dirigió a la piscina y cayó al agua. Uno de los allí presentes se dio cuenta del accidente al verlo en el fondo de la pileta y sacó al menor con síntomas de ahogamiento. Los intentos de reanimación le hicieron recobrar el pulso momentáneamente, pero no pudo remontar la situación por completo. Permanece ingresado en la UCI pediátrica dl Hospital de referencia de Baleares.

El trágico accidente doméstico se produjo sobre las cuatro y media de la tarde del viernes en una finca de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. Los padres del pequeño se habían reunido en una finca de alquiler con otras familias. También había otros menores en el lugar.

En un momento dado, el pequeño se separó de sus progenitores y se dirigió a la piscina. Poco después cayó al agua. En principio nadie se percató del accidente doméstico, que había pasado completamente desapercibido. Hasta que uno de los allí presentes reparó en que el pequeño estaba bajo el agua. Sin vacilar, le sacó a la superficie y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El testigo dio la voz de alarma y comunicó el trágico incidente. Sin dilación avisaron a los servicios de emergencias a través del 112 y un dispositivo especial se activó de inmediato hacia la parcela y el inmueble donde se encontraba el pequeño. El Ib-salut movilizó de inmediato una UVI móvil y una ambulancia convencional. También se movilizaron efectivos de la Policía Local de Santa Margalida y agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil para tratar de esclarecer las circunstancias en las que habían ocurrido estos hechos.

Los facultativos del Ib-salut realizaron entonces al niño de corta edad maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. En un momento dado, lograron reactivar las constantes vitales del menor. No obstante no recobró la consciencia. Ante la situación crítica del menor, la evacuación a Son Espases se produjo en helicóptero.

El menor fue trasladado en la aeronave hasta el Hospital de referencia de Baleares. A continuación ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI pediátrica de Son Espases. Allí permanece en una situación de coma irreversible, pero aún continúa con vida.