Un hombre herido con un corte profundo en una pierna en el incendio de un velero en el Muelle de las Golondrinas de Palma

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido grave al sufrir un profundo corte en una pierna durante el incendio de su velero, de unos 12 metros de eslora, ocurrido la mañana de este sábado en e Muelle de las Golondrinas de Palma. Bombers de Palma, Policía Local, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Portuaria y las asistencias sanitarias del Ib-salut han acudido al lugar del siniestro.

El incendio ha ocurrido sobre las 11.20 horas en el Muelle de las Golondrinas de Palma. Un velero de unos 12 metros de eslora ha comenzado a arder y un hombre ha sufrido un corte profundo en una pierna cuando estaba en la embarcación lugar. El fuego ha cobrado en poco tiempo grandes dimensiones y amenazaba con propagarse a otras embarcaciones amarradas en las proximidades.

Hasta el lugar se ha activado de inmediato un dispositivo de rescate. Numerosas dotaciones de efectivos de emergencias se han movilizado de inmediato hasta el lugar del incendio. La víctima que iba a bordo del velero incendiado, un hombre de unos 40 años, ha sufrido un profundo corte en la pierna. Las asistencias sanitarias del Ib-salut le han atendido in situ ante la gran hemorragia que presentaba.

Extinción complicada del fuego

Bombers de Palma han sofocado las llamas con dificultad, debido a la fibra del casco. De hecho han permanecido en el lugar para evitar que se reavivaran. También han acudido efectivos de Salvamento Marítimo a bordo de la Embarcación Marta Mata. La Policía Local de Palma, por su parte, se ha encargado de acordonar todos los accesos para evitar el acceso de curiosos y evitar interferencias en los trabajos de los servicios de emergencias. . .