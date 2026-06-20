Delincuencia
Dos detenidos por asaltar a una pareja y robar un reloj valorado en 200.000 euros en Palmanova
La Guardia Civil localizó y arrestó a los acusados pocas horas después del robo en un hotel de Santa Ponça
La Guardia Civil de Calvià ha detenido a dos hombres, al parecer argelinos, por el robo de dos relojes valorados en unos 226.000 euros en Palmanova. Los delicuentes abordaron anteanoche a una pareja de turistas que estaba paseando, les arrebataron las joyas y se dieron a la fuga. Los investigadores del instituto armado consiguieron identificar y localizar a los sospechosos en cuestión de horas y ayer por la mañana los arrestaron en el hotel de Santa Ponça en el que estaban alojados. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para ser interrogados antes de ponerles a disposición judicial.
Los hechos, según fuentes conocedoras del caso, ocurrieron hacia la una de la madrugada del viernes. Una pareja de turistas estaba caminando por el Paseo del Mar de Palmanova. Dos hombres se abalanzaron repentinamente sobre ellos y consiguieron quitarles los relojes que llevaban puestos. El hombre tenía un Patek Philippe valorado en unos 200.000 euros, mientras que a la mujer le robaron otro de unos 6.000 euros. Los dos delincuentes se dieron rápidamente a la fuga.
Las víctimas pidieron auxilio y presentaron una denuncia, lo que llevó a la Guardia Civil del puesto de Calvià a abrir una investigación. Los agentes temían que los autores del robo pretendieran marcharse de Mallorca rápidamente con el suculento botín, por lo que se volcaron en averiguar su identidad y su paradero.
Las pesquisas no tardaron en dar sus frutos. Ayer por la mañana, los agentes se desplazaron a un hotel de la zona de Santa Ponça en la que estaban alojados los dos presuntos autores del asalto y los capturaron. Los investigadores creen que son de nacionalidad argelina, aunque no han podido confirmarlo porque usan diferentes identidades. Los dos sospechosos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil y estaba previsto que fueran puestos a disposición del juzgado de guardia de Palma en las próximas horas.
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