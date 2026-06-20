Desmantelan una banda de una veintena de atracadores que acosaban y saqueaban a turistas en la Playa de Palma

Como auténticos depredadores, los 18 integrantes de una banda de asaltantes, -la mayoría rumanos, uno de ellos argelino y otro marroquí - rodeaba a turistas en la Playa de Palma para acosarles y saquear sus pertenencias. En muchos casos, después de intimidar al afectado, le convencían para que no denunciara los hechos a cambio de devolverle la cartera y quedarse con el dinero. Se les atribuye al menos una veintena de hurtos y dos robos con violencia e intimidación. Agentes de la Policía Nacional han detenido a estos individuos por presuntos delitos contra el patrimonio e integración en grupo criminal.

La actuación de numerosos efectivos de la Policía Nacional se llevó a cabo el pasado miércoles en la Playa de Palma contra esta banda itinerante especializada en el robo de carteras, móviles y relojes de gama alta a turistas. Los asaltantes rodeaban a la víctima, previamente seleccionada, y la intimidaban con violencia ambiental cuando el turista se percataba del robo. Hasta el momento se han detenido a 18 delincuentes y no se descarta que haya más implicados.

La investigación policial se inició a raíz de un aumento de denuncias de turistas de atracos de similares características y hurtos de carteras, móviles y de relojes de gama alta en la Playa de Palma. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargaron de las pesquisas para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Las indagaciones de los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional determinaron que los asaltantes formaban parte de una organización criminal de ámbito internacional con casi todos sus componentes de origen rumano, uno argelino y otro marroquí. Sus edades eran variadas. Estaba claramente estructurada y jerarquizada de manera estable a lo largo del tiempo. Su única finalidad era enriquecerse saqueando las pertenencias y objetos de valor de los turistas en la Playa de Palma.

Camuflados en el ambiente nocturno de la playa

La banda de asaltantes tenía su lugar de actuación preferente en la zona de más afluencia de turistas de la Playa de Palma, entre los Balnearios cinco y seis. Sus integrantes se camuflaban en el ambiente nocturno de la playa y se repartían de antemano sus funciones. En primer lugar, seleccionaban a las víctimas más propicias a ser desvalijadas y que portara más objetos de valor consigo. Luego se aproximaban a ella distrayéndola y palpándola para averiguar donde portaba la cartera, el teléfono móvil y comprobaban si el reloj que llevaba era de alta gama.

Una vez que su objetivo había quedado plenamente seleccionado, perpetraban el robo. Los efectos sustraídos se los pasaban a un tercer miembro de la organización. Este se alejaba rápidamente del lugar, la caiaba de dinero y arrojaba la cartera al suelo. Otro compinche la recogía como si se la hubiera encontrado y se la entregaba al turista. Este le agradecía su acción sin sospechar que era cómplice del individuo que le había saqueado. De esta manera trataban de evitar que interpusiera la correspondiente denuncia.

En el caso de que los turistas se percataran de la sustracción de sus efectos personales y trataran de recuperarlos, la banda de ladrones se comportaba como si de depredadores se tratara. Rodeaban a la víctima y la intimidaban por medio de violencia ambiental o mostrándole una navaja.

A raíz de estos hechos, los agentes del Grupo de Atracos, junto con efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional pusieron en marcha un operativo policial entre la tarde y la noche del pasado miércoles. Los investigadores comprobaron in situ cómo los asaltantes acometían contra los turistas para robarles en plena vía pública.

Sorpendidos in fraganti

Los efectivos policiales se desplegaron con rapidez y detuvieron in fraganti a 14 de estos delincuentes y les intervinieron diversos efectos sustraídos. Posteriormente, detuvieron a dos individuos más y otros tantos al día siguiente.

La investigación policial ha determinado la participación de esta banda de delincuentes en al menos una veintena de hurtos consumados y en grado de tentativa. También estarían implicados en otros dos robos con violencia e intimidación.

La investigación continúa abierta y no se descartan que se produzcan en breve nuevas detenciones. Este sábado está previsto que 17 de ellos sena puesta a disposición judicial. Mientras que uno más quedó en libertad tras ser conducido a la Jefatura de Policía.