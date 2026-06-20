Un conductor sin carné que se fugó tras un accidente mortal, condenado por embestir a una patrulla de Policía en Palma

Un conductor sin carné que se fugó tras un accidente en el que murió un motorista en Palma ha sido condenado por embestir a una patrulla de Policía tras una peligrosa persecución. Circuló de forma temeraria, a gran velocidad, subiéndose con el coche a las aceras y recorriendo varias calles en dirección contraria y estuvo a punto de arrollar a un agente. En el juicio, el acusado se declaró autor de delitos de conducción sin carné, conducción temeraria, atentado y lesiones, ya que un policía resultó herido. El joven, de 20 años, acumula ya seis condenas por delitos al volante y tiene abierto un proceso judicial por el siniestro mortal.

El acusado iba al volante de un Peugeot 3008 en la madrugada del 1 de noviembre de 2025. El coche había sido robado meses antes y le habían cambiado las placas de matrícula. El turismo entró en la rotonda de la ITV del polígono de Son Castelló y chocó contra una motocicleta que circulaba por allí en sentido contrario. Los dos vehículos se incendiaron tras la colisión. El motorista falleció debido a las graves lesiones sufridas y todos los ocupantes del coche se dieron a la fuga a la carrera.

Muere un motorista al chocar contra un coche en la rotonda de la ITV de Son Castelló / DM

El conductor acabó entregándose a la Policía Local unas horas después e ingresó en prisión preventiva por delitos de homicidio imprudente, abandono del lugar del accidente, conducción sin carné y hurto de uso de vehículo. La Audiencia decretó a finales de diciembre su puesta en libertad y le obligó a comparecer cada 15 días en los juzgados a la espera de juicio. Pero el joven se saltó esta obligación y acabó en busca y captura.

El acusado volvió a protagonizar un grave incidente al volante en la mañana del 10 de febrero de 2026. Poco antes del mediodía, circulaba en un coche sin carné ni seguro cuando se topó con un control de la Policía Local de Palma en la calle Can Nofre. Un agente le dio el alto, pero el acusado aceleró y se dio a la fuga, obligando al policía a apartarse para no ser arrollado.

Comenzó ahí una persecución durante la que el joven circuló por el Camí de Son Banya y la carretera de Manacor a gran velocidad, en dirección contraria y sobre la acera hasta llegar a la calle Gregorio Marañón, pasando a menos de un metro de una parada de autobús en la que había varias personas esperando. Desde allí se incorporó a la Vía de Cintura, subiéndose a la acera de la rotonda de Can Blau, se dirigió a la calle Aragón y acabó siendo interceptado por los policías en la calle Pare Jeroni Boscana, donde la patrulla le cerró el paso.

El joven, sin embargo, no se dio por vencido. Dio marcha atrás con su coche y embistió al vehículo policial. Uno de los agentes quedó atrapado al no poder abrir la puerta y sufrió lesiones en el cuello. Además, el coche patrulla resultó dañado. El conductor aprovechó para darse a la fuga, pero los agentes encontraron su documentación en el turismo y consiguieron localizarlo y detenerlo en cuestión de horas. El juez de guardia ordenó de nuevo su ingreso en prisión, donde sigue recluido.

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La Fiscalía le imputó cinco delitos y reclamó para él penas que sumaban seis años y nueve meses de cárcel. Antes del juicio, su abogada y el ministerio público alcanzaron un acuerdo de conformidad. El acusado aceptó finalmente dos años y un mes de prisión y una multa de 120 euros. La magistrada dictó sentencia en el acto.