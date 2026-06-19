La Policía Local denuncia a tres turistas por ir desnudos en la Platja de Palma

La Policía Local ha denunciado a tres turistas que iban desnudos en la Platja de Palma. Los infractores, jóvenes austriacos de entre 25 y 28 años, se enfrentan a multas de hasta 750 euros por vulnerar la ordenanza municipal. Uno de ellos tuvo que ser perseguido por un socorrista tras intentar escapar de los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, hacia las cinco y cuarto de la tarde. Una patrulla de la Policía Nacional solicitó colaboración a dos agentes de la Policía Local tras descubrir que varias personas estaban completamente desnudas en la playa, a la altura del balneario 7. Los policías se acercaron al lugar y vieron a un grupo formado por una docena de turistas, dos de los cuales estaban tomando el sol en la arena completamente desnudos y otro estaba bañándose también sin ropa.

Los agentes ordenaron a los que estaban en la arena que se vistieran y les pidieron la documentación para multarles por infringir la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica. Por otro lado, los policías se acercaron a la orilla para pedir al tercer joven que saliera del agua. Este, al detectar la presencia policial, se negó a obedecer las indicaciones y se adentró aún más en el mar para evadir a los policías.

Ante esta situación, uno de los agentes solicitó la ayuda del socorrista de la playa. Utilizando una tabla de paddle surf, el profesional de salvamento se metió en el agua, le fue cerrando el paso y dialogó con el infractor hasta lograr convencerle para que regresara a la orilla. Una vez fuera del agua, los agentes le identificaron y denunciaron al igual que a sus acompañantes.

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La Policía Local de Palma recuerda que la ordenanza cívica prohíbe expresamente la práctica del nudismo en los espacios públicos, exceptuando aquellos lugares muy concretos que estén autorizados de forma legal mediante un decreto específico del Ayuntamiento. El incumplimiento de esta norma puede conllevar sanciones económicas que alcanzan hasta los 750 euros.