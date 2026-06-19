La operación antidroga en Son Banya ee salda con la intervención de medio kilo de cocaína y otro medio de marihuana y hachís

La espectacular operación antidroga desplegada este jueves por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma en Son Banya se ha saltado con la intervención de medio kilo de cocaína, otro tanto de marihuana y hachís, heroína y base de cocaína y la incautación de 3.000 euros obtenidos con la venta de estupefaciente. Nueve puntos de venta han sido desmantelados, de los que siete fueron derribados por excavadoras, al tratarse de construcciones ilegales. En el operativo se produjeron siete detenciones. Dos de ellos fueron arrestados por delitos anteriores, al tener una reclamación judicial. Estos han sido puestos la mañana de este viernes a disposición judicial. Mientras que los cinco arrestados por un presunto delito contra la salud pública está previsto que sean conducidos esta tarde al juzgado de guardia.

La investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional determinó que varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga se habían asentado en Son Banya. Estas habían construido casetas ilegales para desvincularlas del resto de viviendas del poblado. Cada organización contaba con su construcción particular para vender los estupefacientes. Al infringir también la normativa urbanística municipal, el Ayuntamiento de Palma y la Policía Local participaron también en el operativo. En este caso para demoler siete de estas casetas. También incoaron seis nuevos expedientes para actuar en el futuro en otras construcciones ilegales del poblado.

Tras recabar toda la información sobre cómo actuaban estas organizaciones de narcotraficantes, sobre las nueve de la mañana se activó la fase de explotación de la investigación con la irrupción sorpresiva de los numerosos efectivos policiales en Son Banya. La llegada de este contingente pilló desprevenidos a los vendedores de droga, que corrieron a esconderse en los puntos de venta. En el interior de los mismos encontraron cocaína, marihuana, heroína y hachís.

Mientras, otros traficantes de droga trataron de huir a la carrera e intentaron deshacerse de dinero y de las sustancias estupefacientes arrojándolas a una oquedad. No obstante, los efectivos policiales impidieron que huyeran y recuperaron las sustancias estupefacientes y el dinero. También intervinieron básculas de precisión y diversos útiles para tratar los narcóticos.

En el dispositivo policial intervinieron agentes de la UDYCO de la Policía Nacional con apoyo de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial. También actuaron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica, Unidad Aérea con el helicóptero, así como el grupo de Conducciones. Mientras que por parte de la Policía Local de Palma intervinieron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), la Unidad de Seguridad Integral (USEI), la Unidad de Drones (UDROP) y la Unidad Motorizada (UMOT).

Otras denuncias

Los agentes de la Policía Local de Palma interpusieron también tres denuncias a conductores por carecer de ITV en vigor en sus vehículos y otra a un conductor por carecer de seguro obligatorio. Los efectivos policiales también denunciaron a otro individuo por conducir un coche y transportar a varias personas, pese a carecer de carné. Y otra más a un conductor por no tener el seguro obligatorio. Igualmente, los agentes denunciaron a un varón por transportar de manera ilegal, careciendo de licencia, a varias personas. También remitieron al juzgado de guardia un posible delito leve de hurto.

Este tipo de actuaciones que lleva a cabo la UDYCO de la Policía Nacional no se circunscribe solo a Son Banya. También se desarrollan en diferentes barrios de Palma por medio de informaciones propias y anónimas, quejas vecinales y tratan de responder a demandas de ciudadanos afectados por la venta de estupefacientes junto a sus domicilios. Estos dispositivos se refuerzan con efectivos de Seguridad Ciudadana en dichos barrios y zona de ocio.