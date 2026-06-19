Ingresa en prisión un asaltante tras dos violentos atracos a dos ancianas en Ciutadella para robarle las joyas

Un atracador, de origen marroquí, empleó una gran violencia para arrebatar las joyas a dos ancianas octogenarias en Ciutadella. Las víctimas sufrieron graves lesiones mientras este delincuente les arrancaba sus collares, joyas y otros efectos de valor. Agentes fuera del servicio de la Policía Nacional se toparon con este malhechor y avisaron a una patrulla para que procediera a su detención por un presunto delito de robo con violencia. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

Los hechos tuvieron lugar entre finales del pasado mes de mayo y principios de junio. Dos atracos con extrema violencia a dos ancianas habían tenido lugar en Ciutadella para robarles las joyas, El 'modus operandi' empleado era el mismo y ambas afectadas eran octogenarias.

En la primera ocasión, el asaltante abordó a la víctima cuando esta caminaba por la calle. Sin que la mujer pudiera reaccionar, el delincuente le arrebató la cadena de oro que portaba en el cuello de un fuerte tirón. La anciana sufrió lesiones y el atracador emprendió la huida a la carrera.

En el segundo caso, el atracador aprovechó que otra anciana entraba en su domicilio tras asistir a misa. El asaltante la empujó al interior de la vivienda y le arrancó con gran violencia la cadena, la alianza y diversos colgantes de oro que llevaba en el cuello. También en esta ocasión la víctima sufrió graves lesiones.

Identificado

Tras realizar diversas gestiones, los investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella identificaron al presunto atracador. Al no poder localizarlo, le pusieron en busca y captura.

Dos policías fuera de servicio dieron casualmente con él y avisaron a una patrulla para que procediera a su detención. Al ser puesto este viernes a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.