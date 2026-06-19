Detienen a una mujer en Palma por negarse a pagar la cuenta tras consumir con su esposos en un restaurante de Palma

Una mujer se negó a pagar la cuenta de un restaurante de Palma después de consumir con su marido y de que este se marchara con la excusa de ir a sacar dinero de un cajero. Ella decía no tener dinero encima y no tener batería en el móvil para avisar a alguien. Agentes de la Policía Nacional se ofrecieron a acompañarla a su domicilio para que recogiera dinero en efectivo, pero esta adujo que vivía allí con su suegra y que le tenía miedo. Ante la negativa de esta a buscar soluciones, los policías la detuvieron por un presunto delito de estafa.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en un restaurante cerca de la calle Aragón de Palma. El dueño llamó a la Policía Nacional para denunciar que tenía problemas para que una mujer abonara la cuenta de los productos que había consumido con su marido. Este se había marchado poco antes con el pretexto de que tenía que sacar dinero de un cajero automático, pero no volvió.

Cuando llegó la patrulla al establecimiento, el propietario explicó que esta mujer había estado consumiendo diversos productos junto a un hombre, que decía ser su marido. Este se levantó y le dijo al encargado que se iba a un cajero a sacar dinero. Cuando este le pidió que dejara dinero en depósito, el esposose negó en rotundo y se marchó. Mientras, la esposa permanecía sentada sin moverse. Fue entonces cuando decidió llamar a la Policía Nacional.

Miedo a su suegra

Cuando los policías hablaron con la mujer esta dijo que no llevaba dinero encima ni tenía batería en el teléfono móvil para llamar a alguien conocido, Al preguntarle si tenía algún medio de pago para poder abonar la cuenta, esta adujo que solo tenía una tarjeta de crédito que estaba en posesión de su marido, que se había marchado poco antes. También aseguró desconocer dónde este se encontraba.

Entonces los policías se ofrecieron a acompañarle a su domicilio para que recogiera dinero en efectivo. La mujer entonces alegó que se negaba a entrar en su domicilio porque no tenía las llaves y dijo que no quería llamar a su suegra. Esta vivía con ella y justificó su negativa a avisarla porque le tenía miedo. Ante esta retahíla de impedimentos poco convincentes, la negativa a pagar la cuenta y a buscar soluciones, los agentes la detuvieron por un presunto delito de estafa.

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