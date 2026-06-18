Siete detenidos en nueve registros en una operación antidroga y contra la construcción ilegal en Son Banya

Una operación conjunta de Policía Nacional y Policía Local de Palma, con un centenar de efectivos se han desplegado la mañana de este jueves en Son Banya contra el tráfico de drogas y para el derribo de construcciones ilegales en el poblado. La actuación se ha saldado con nueve registros y siete detenidos por presuntos delitos contra la salud pública. En algunas de estas casetas se vendía cocaína, heroína, base, marihuana, hachís y fármacos contra la disfunción eréctil. Las excavadoras, supervisados por inspectores municipales del Ayuntamiento de Palma han vigilado el derribo de la pala excavadora de algunas de estas edificaciones.

La investigación de la Policía Nacional la había iniciado la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y a primera hora de la mañana se ha activado la fase de explotación. Numerosos efectivos policiales de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) han tomado esta mañana el asentamiento. Mientras, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolada el poblado para otear si algunos residentes intentaban darse a la fuga. Una vez asegurada la zona, han irrumpido los investigadores para desmantelar nueve puntos de venta de droga. El resultado ha sido siete detenciones: cinco de ellos por presuntos delitos contra la salud pública y otros dos por tener reclamaciones judiciales.

En el interior de las casetas, la mayoría pintadas de rojo y amarillo y banderas rojigualdas por doquier se vendía droga y tenían básculas de precisión para dispensar la dosis de sustancia estupefacientes. También tenían frigoríficos con cervezas para los consumidores que acudían allí a comprar su dosis y abundante dinero, que acreditaba la venta de sustancias estupefacientes.

A raíz de esta operación contra el narcotráfico en Son Banya, la Policía Nacional ha insistido en que las investigaciones contra la venta de droga no se circunscriben a este asentamiento y que no se dejan desatendidos otros barrios. Por este motivo instan a la colaboración ciudadana para desmantelar puntos donde se venda estupefacientes en estas barriadas para actuar de inmediato y desmantelarlo. En este sentido abundan en que todas las informaciones aportadas tienen carácter confidencial y no se desvela de quién procede.

Lorenzo Marina

"Oferta: caballo 50€, base 50€"

La redada antidroga en el poblado de Son Banya se ha efectuado bajo un sol implacable. Así, los agentes han tenido que instalar sombrillas en el poblado para resguardarse del calor mientras se efectuaban los registros en las casetas del poblado. En una de estas se podría ver la lista de precios. "Oferta; 50 euros caballo, 50 euros base", rezaba una de ellas.

Mientras que la actuación municipal se ha centrado en el derribo de nueve construcciones ilegales. Además, siete estas edificaciones se utilizaban como puntos de venta de droga. Una vez que los erectivos de la Policía Nacional habían detenido a los narcos e intervenida la sustancia estupefacientes, se han derribado estas casetas.