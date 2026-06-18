Investigación
La Policía irrumpe en Son Banya en una operación contra el narcotráfico y la construcción ilegal de casetas
En el operativo participan agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma
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Nueva operación policial en Son Banya. Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han irrumpido esta mañana en el poblado en una redada contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas para la venta de drogas.
El operativo está dirigido por la Unidad de Drogas y contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional y en él participan también agentes de la Policía Local. Los investigadores llevan tiempo recopilando evidencias sobre la venta de estupefacientes y han detectado la construcción de varias casetas a la entrada del poblado que son utilizadas por los clanes de narcotraficantes para distribuir las drogas a los consumidores.
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