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La Policía irrumpe en Son Banya en una operación contra el narcotráfico y la construcción ilegal de casetas

En el operativo participan agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma

Agentes de la Policía Nacional, en una operación en Son Banya, en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación en Son Banya, en una imagen de archivo. / EP

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Nueva operación policial en Son Banya. Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han irrumpido esta mañana en el poblado en una redada contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas para la venta de drogas.

El operativo está dirigido por la Unidad de Drogas y contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional y en él participan también agentes de la Policía Local. Los investigadores llevan tiempo recopilando evidencias sobre la venta de estupefacientes y han detectado la construcción de varias casetas a la entrada del poblado que son utilizadas por los clanes de narcotraficantes para distribuir las drogas a los consumidores.

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