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Accidente

Un peatón, muy grave al ser atropellado por un coche en la calle Manacor de Palma

La víctima ha sido trasladada de urgencia a Son Espases y la Policía Local investiga lo ocurrido

La víctima ha ingresado en Son Espases en estado muy grave.

La víctima ha ingresado en Son Espases en estado muy grave. / DM

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un peatón ha resultado herido muy grave esta mañana al ser atropellado por un coche en la calle Manacor, en Palma. Según las primeras pesquisas, la víctima cruzaba por un paso de cebra cuando ha sido arrollada por el vehículo. El perjudicado ha sido trasladado de urgencia a Son Espases y la Policía Local ha abierto una investigación para esclarecer cómo se ha producido el atropello.

Los hechos han ocurrido al filo de las nueve de la mañana a la altura del número 8 de la calle Manacor, según han explicado fuentes policiales. Varias llamadas han alertado de que una persona había sido atropellada. Al lugar han acudido varias patrullas de la Policía Local y una ambulancia del 061.

Los efectivos sanitarios han comprobado que la víctima había recibido un fuerte golpe en la cabeza y estaba inconsciente. Respiraba con mucha dificultad y tenía las constantes vitales muy débiles. La Policía Local ha organizado una alerta verde, un dispositivo especial para abrir paso a la ambulancia durante el traslado a Son Espases. La víctima ha ingresado en el hospital en estado muy grave.

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Los agentes han comprobado que el coche implicado en el accidente circulaba en dirección a Son Ferriol y han elaborado un atestado. El turismo ha sido trasladado a dependencias policiales para ser examinado y completar la investigación.

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