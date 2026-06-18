Jaime Anglada explica ante el juez que todavía tiene secuelas del grave accidente que sufrió

El cantante mallorquín Jaime Anglada ha asegurado hoy ante el juez que todavía sufre secuelas del grave accidente sufrido en agosto pasado, cuando circulaba en moto y fue arrollado por un conductor que circulaba ebrio y luego se dio a la fuga. Anglada ha señalado que tiene problemas en la voz, lo que le supone un importante perjuicio económico, y que no recuerda "nada" del accidente. El sospechoso está acusado de delitos contra la seguridad vial, abandono del lugar del accidente y lesiones imprudentes y está en libertad bajo fianza de 5.000 euros.

Anglada, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial, ha comparecido esta mañana ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma acompañado de su abogado. En su declaración, según explican fuentes jurídicas, no ha podido describir cómo se produjo la colisión, ya que no tiene recuerdos sobre el choque. Buena parte de su comparecencia se ha centrado en las consecuencias físicas, psicológicas y económicas que padece a raíz del siniestro. El artista mallorquín, de 53 años, ha contado que ha visto truncada su carrera profesional, puesto que no ha recuperado la voz y ha tenido que renunciar a varios trabajos. Sigue de baja médica y no ha conseguido por el momento volver a su estado físico anterior.

Policías locales llevan ante el juez al joven que atropelló con su coche a Jaime Anglada en Palma en agosto pasado. / Guillem Bosch

El siniestro se produjo a la una y media de la madrugada del 8 de agosto de 2025 en la avenida Joan Miró. Anglada circulaba a bordo de una motocicleta Vespa cuando fue embestido por un coche que realizó un brusco cambio de sentido en un lugar no habilitado para ello. El cantante salió despedido y sufrió un fortísimo golpe en la cabeza. El conductor del turismo huyó del lugar, aunque la investigación de la Policía Local de Palma permitió identificarlo y detenerlo horas después. En ese momento fue sometido a una prueba de alcoholemia en la que duplicó la tasa máxima permitida.

El sospechoso ingresó en prisión provisional por orden del juez de guardia. Estuvo 20 días encarcelado, hasta que la Audiencia Provincial decretó su puesta en libertad bajo fianza. Anglada, por su parte, fue trasladado en estado crítico a Son Espases, en cuya UCI permaneció durante casi tres semanas. Recibió el alta a mediados de septiembre y desde entonces sigue un proceso de rehabilitación que todavía no ha culminado.