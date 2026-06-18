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Drogas

Investigados dos jóvenes tras intervenirles cocaína y hachís en el paseo marítimo de Cala Millor

Una patrulla de la Policía Local de Sant Llorenç les interceptó al detectar un olor compatible con el consumo de droga

Drogas intervenidas a dos jóvennes en el paseo marítimo de Cala Millor.

Drogas intervenidas a dos jóvennes en el paseo marítimo de Cala Millor. / POLICÍA LOCAL DE SANT LLORENÇ

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un fuerte olor a droga sorprendió a una patrulla de la Policía Local de Sant Llorenç en el paseo marítimo de Cala Millor. Los agentes identificaron a un joven de 20 años y a otro de 21 años, de nacionalidades española y colombiana respectivamente, en posesión de cocaína y hachís. Ambos fueron investigados por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco la tarde del miércoles en el paseo marítimo de Cala Millor. Al registrar a los dos jóvenes, les intervinieron las drogas distribuidas en dosis individuales. De forma indiciaria, apuntaba a que se trataba de hachís y de cocaína. La primera droga estaba en varias porciones.

Las sustancias estupefacientes fueron intervenidas y puestas a disposición de la autoridad competente para su análisis. Mientras que las diligencias instruidas por los agentes fueron remitidas al juez para la valoración de estos hechos.

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Investigación abierta

La investigación continúa abierta. No obstante la droga intervenida está pendiente de los análisis periciales competentes para determinar con exactitud de qué droga se trata y el grado de pureza de la misma.

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