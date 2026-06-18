Emergencias
Un hombre, muy grave al electrocutarse en un local en Palma
La víctima sufrió una descarga eléctrica anoche en un edificio de la calle Reyes Católicos
Un hombre resultó herido muy grave anoche al electrocutarse en Palma. La víctima estaba realizando trabajos en un local que esta siendo acondicionado como vivienda cuando recibió una fuerte descarga eléctrica. Fue trasladado al hospital Son Llàtzer y la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.
Los hechos ocurrieron poco después de las nueve y cuarto de la noche de este miércoles en un local situado en el número 124 de la calle Reyes Católicos. Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias de que un hombre de 33 años había sufrido una descarga eléctrica y estaba inconsciente. Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, así como una ambulancia.
Los efectivos sanitarios comprobaron que la víctima estaba en parada cardiorrespiratoria y, tras reanimarla, la trasladaron de urgencia al hospital Son Llàtzer, donde quedó ingresada. La Policía Nacional ha asumido la investigación y está llevando a cabo diversas gestiones para esclarecer en qué circunstancias se electrocutó el hombre. Según parece, estaba realizando unos trabajos en la instalación eléctrica del local, que está siendo reconvertido en vivienda, por encargo de un amigo.
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