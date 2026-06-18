Condenado a dos años de cárcel por secuestrar y agredir a su hermana

Un joven ha sido condenado hoy a dos años de prisión por secuestrar a su hermana, llevarla a la fuerza hasta Sóller y tenerla encerrada durante un día en una vivienda. El acusado, además, agredió a la víctima, que vivía en un centro de acogida, y le causó lesiones. En la vista oral celebrada hoy en la Audiencia Provincial, el acusado se ha declarado autor de un delito de detención ilegal tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Deberá indemnizar a la perjudicada con 1.000 euros.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 20 de mayo de 2024. El procesado, de 19 años, se puso de acuerdo con dos menores de edad y abordó a su hermana, de 15 años, cuando salía de una clase de repaso. La obligó a ir con él hasta la estación Intermodal de Palma, donde los cuatro cogieron un autobús hasta Sóller. Una vez allí, la llevó hasta una casa okupada y la encerró colocando un candado en la puerta para evitar que se marchara.

A la mañana siguiente, cuando la Policía y los trabajadores sociales del centro en el que vivía la víctima acudieron a la vivienda, el acusado agarró a su hermana y la tiró contra un sofá para que no saliera. Finalmente, los agentes consiguieron liberar a la chica y detener a su hermano ese mismo día.

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La Fiscalía imputó al acusado un delito de detención ilegal y otro de lesiones, por los que reclamó seis años de prisión y una multa de 900 euros. La pena ha quedado finalmente rebajada a dos años y un día de cárcel tras el acuerdo entre las partes. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia ha dictado sentencia en el acto.