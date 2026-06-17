Una turista irlandesa agrede a agentes de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Palma cuando iban a identificarla

Una turista irlandesa, de 36 años, ha montado en cólera la medianoche de este miércoles y ha arremetido con gran violencia contra los agentes de la Guardia Civil que se disponían a identificarla. Esta golpeó a los efectivos del instituto armado en ese momento y les causó lesiones al romper a patadas la ventanilla del coche patrulla donde había sido introducida. Ha sido detenida por un presunto delito de atentado.

Los hechos se han producido sobre las 00.30 horas de este miércoles en Son Sant Joan. Agentes de la Unidad de Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil se disponían a identificar a esta turista irlandesa, procedente de un vuelo de Edimburgo. Cuando se dirigieron los efectivos del instituto armado hacia la pasajera, esta se abalanzó sobre ellos y los comenzó a agredir.

Forcejeo

Ante el comportamiento violento de esta turista, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que reducirla después de mantener un forcejeo con ella y procedieron a su detención. En el trayecto en el coche patrulla, la pasajera mantuvo su comportamiento violento. Esta comenzó a golpear el interior y causó lesiones a los efectivos del instituto armado después de romper la ventanilla trasera izquierda. Los agentes condujeron en primera instancia a la detenida a los calabozos. Una vez que esta estaba plenamente identificada, ha sido puesta a disposición judicial.