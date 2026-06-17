Tráfico
Sorprenden a un conductor ebrio circulando en sentido contrario junto al Cuartel de la Policía Local de Palma
El joven de 26 años triplicó la tasa máxima permida en el control de alcoholemia
Un joven conductor ebrio, de 26 años, acertó a circular con su coche en sentido contrario junto al Cuartel Central de la Policía Local de Palma. Varios agentes se percataron de la conducción temeraria de este individuo y se apresuraron a interceptarle. Este triplicó el máximo permitido en la prueba de alcoholemia y fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con una tasa de alcohol superior a la autorizada.
Los hechos ocurrieron sobre las seis y media de la mañana del pasado sábado junto a las puertas del Cuartel Central de la Policía Local de Palma, en la calle Son Dameto. Dos agentes encargados del depósito municipal de detenidos se dirigieron al aparcamiento exterior cuando observaron cómo un coche circulaba en sentido contrario.
Al percatarse del peligro evidente que suponía la conducción en sentido contrario de este joven, se apresuraron a interceptar el coche. El conductor presentaba síntomas evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas. Al someterse de manera voluntaria a la prueba de alcoholemia, el test dio un resultado de 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Una cifra que triplica el máximo permitido y supera el umbral penal.
Juicio rápido
Cuado le ofrecieron a realizar otra prueba de contraste en un centro sanitario, este lo declinó. A continuación le informaron de su condición de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y se le citó para un juicio rápido en a Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. El automóvil fue retirado al depósito municipal de sa Riera.
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