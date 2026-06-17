Lanzan una piedra a un creador de contenido durante una discusión con presuntas carteristas en Alcúdia

Un vídeo grabado en la muralla de Alcúdia se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de los últimos días en redes sociales. Las imágenes muestran un tenso enfrentamiento entre un vecino que suele denunciar públicamente la presencia de carteristas y una mujer a la que señala como supuesta autora de este tipo de delitos. La escena se desarrolla en una de las zonas más visitadas del municipio, ante la mirada de numerosos turistas que paseaban por el recinto amurallado en ese momento.

Un creador de contenido conocido por denunciar hurtos

El autor de la grabación comparte habitualmente vídeos en los que identifica y sigue a presuntos carteristas, especialmente en lugares con una elevada afluencia de visitantes. En sus publicaciones suele mostrar su malestar por lo que considera una falta de herramientas para combatir este fenómeno más allá de avisar a las fuerzas de seguridad o alertar a posibles víctimas. Según asegura en esta ocasión, la mujer protagonista del vídeo ya habría sido vista anteriormente en otros puntos de Mallorca relacionados con hurtos.

Las imágenes muestran cómo el creador de contenido se dirige a la mujer mientras la graba y le recrimina su supuesta actividad. La reacción de la aludida es inmediata. En el vídeo puede verse cómo responde de forma airada e intenta alcanzar al hombre con una bolsa mientras este continúa grabando la escena. El intercambio de reproches llama rápidamente la atención de los turistas presentes, que observan el enfrentamiento con sorpresa desde distintos puntos de la muralla.

Uno de los momentos más llamativos de la grabación se produce cuando aparece una segunda mujer que también es señalada por el autor del vídeo. Según las imágenes difundidas, esta persona se aproxima a la zona de la discusión y acaba lanzando un objeto en dirección al hombre que está grabando. El creador del contenido asegura que se trataba de una piedra. La situación genera momentos de tensión antes de que los implicados se separen.

Un modus operandi conocido entre los turistas

En el vídeo y en los comentarios posteriores, algunos usuarios mencionan características que suelen asociarse a grupos dedicados a los hurtos en zonas turísticas, como el uso de gorras, gafas de sol o bolsas abiertas donde esconder rápidamente objetos sustraídos.

Sin embargo, las autoridades recuerdan habitualmente la importancia de no identificar públicamente a personas como autoras de delitos sin una actuación policial o una resolución judicial que lo confirme.