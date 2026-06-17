Interceptan cuatro envíos de paquetes con 19 kilos de droga oculta entre ropa y comida en el Aeropuerto de Palma

Cuatro envíos de paquetes despertaron las sospechas de la Guardia Civil. En el interior, oculta entre ropa y comida, había 19 kilos de marihuana y hachís. Los agentes del instituto armado han detenido a tres hombres, de nacionalidad española, y han investigado a un italiano por un presunto delito contra la salud pública.

Droga interceptada en envíos de paquetería en el Aeropuerto de Palma / GUARDIA CIVIL

La investigación comenzó a finales del pasado mes de mayo y principios de junio. Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) recelaron de cuatro envíos de paquetería. Estos les despertaron sospechas de que pudieran contener estupefacientes. Tras inspeccionarlos, descubrieron que contenían gran cantidad de droga oculta entre ropa, comida y otros objetos.

Tras este hallazgo, los investigadores de la UDAIFF iniciaron las pesquisas para tratar de identificar a los traficantes. Las indagaciones condujeron a la detención de tres españoles y a la investigación de un italiano por un presunto delito contra la salud pública. La actuación se saldó con la intervención de 16 kilos de marihuana y tres de hachís.

A disposición judicial

Todos los implicados en el presunto envío de paquetes con droga, con edades comprendidas entre los 26 y los 45 años, son residentes en Mallorca. Ha sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.