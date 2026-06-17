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Narcotráfico

Interceptan cuatro envíos de paquetes con 19 kilos de droga oculta entre ropa y comida en el Aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de nacionalidad española, y ha investigado a un italiano por un presunto delito contra la salud pública

Interceptan cuatro envíos de paquetes con 19 kilos de droga oculta entre ropa y comida en el Aeropuerto de Palma

Interceptan cuatro envíos de paquetes con 19 kilos de droga oculta entre ropa y comida en el Aeropuerto de Palma

Guardia Civil

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Cuatro envíos de paquetes despertaron las sospechas de la Guardia Civil. En el interior, oculta entre ropa y comida, había 19 kilos de marihuana y hachís. Los agentes del instituto armado han detenido a tres hombres, de nacionalidad española, y han investigado a un italiano por un presunto delito contra la salud pública.

Droga interceptada en envíos de paquetería en el Aeropuerto de Palma

Droga interceptada en envíos de paquetería en el Aeropuerto de Palma / GUARDIA CIVIL

La investigación comenzó a finales del pasado mes de mayo y principios de junio. Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) recelaron de cuatro envíos de paquetería. Estos les despertaron sospechas de que pudieran contener estupefacientes. Tras inspeccionarlos, descubrieron que contenían gran cantidad de droga oculta entre ropa, comida y otros objetos.

Tras este hallazgo, los investigadores de la UDAIFF iniciaron las pesquisas para tratar de identificar a los traficantes. Las indagaciones condujeron a la detención de tres españoles y a la investigación de un italiano por un presunto delito contra la salud pública. La actuación se saldó con la intervención de 16 kilos de marihuana y tres de hachís.

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A disposición judicial

Todos los implicados en el presunto envío de paquetes con droga, con edades comprendidas entre los 26 y los 45 años, son residentes en Mallorca. Ha sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

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