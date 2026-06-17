Detienen en Madrid a un ladrón por robar en 17 vehículos en un día al colarse en un garaje comunitario de Palma

Un ladrón desplegó una actividad frenética tras colarse en un garaje comunitario de Palma. El delincuente saqueó al menos 17 coches y les causó numerosos daños para abrirse paso al interior. El malhechor fue arrestado por la Policía Nacional en Madrid, al constarle una requisitoria para su búsqueda y detención.

La oleada de robos en el interior de un garaje comunitario, perteneciente a un edificio del barrio de L'Olivera de Palma, la perpetró el delincuente la madrugada del pasado 1 de abril. El ladrón rompió ventanillsa de las puertas para adentrarse en los turismos y la cámara de seguridad de un automóvil la fracturó para evitar ser identificado. Una vez dentro, el malhechor sustrajo dinero, tarjetas de memoria, gafas de visión, de precisión y de sol y mandos de garaje entre otros objetos. El valor de los daños fue muy elevado.

A raíz de interponer 17 denuncias los vecinos afectados por el robo y los cuantiosos daños en sus vehículos aparcados en el garaje comunitario, investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Oeste de la Policía Nacional se encargaron del caso. Las pesquisas determinaron, gracias al visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad, cómo el malhechor había accedido al aparcamiento y, una vez en el interior, forzó los coches y les causó daños.

Los vehículos afectados habían sufrido la fractura de las ventanillas y otros daños como la rotura de una cámara de seguridad de un automóvil. Tras abrirse paso, sustrajo los efectos de valor que encontró dentro de los turismos.

Después de numerosas gestiones, los investigadores de la Policía Nacional lograron identificar al presunto ladrón. A partir de este momento se establecieron diversos dispositivos para dar con el delincuente. Este se encontraba en paradero desconocido. Por este motivo se activó una requisitoria policial para su detención.

Finalmente, el pasado jueves 11 el sospechoso fue localizado en Madrid, donde se le detuvo por los robos cometidos en el interior del garaje comunitario de L'Olivera, en Palma. A este delincuente le constaba además una orden de detención dictada por un juzgado de Toledo por robo con fuerza y una averiguación de domicilio y paradero emitida por la Guardia Civil de Artà `por un presunto delito continuado de robo con fuerza y hurto de uso de vehículo.

Recomendaciones de seguridad

Los delitos de robos en vehículos estacionados en garajes comunitarios han aumentado exponencialmente en los últimos meses en Palma. La Policía Nacional ha emitido una serie de consejos y recomendaciones para aumentar las medidas de seguridad en estos recintos. En primer lugar, vigilar que la puerta del aparcamiento se cierre por completo antes de reanudar la marcha para evitar que se cuelen extraños dentro.

Comprobar que no hay personas sospechosas deambulando por los accesos o el interior del garaje comunitario. Se debe avisar de inmediato al 091 si observan a personas ajenas al edificio mirando dentro de los vehículos o en actitud vigilante. No se han de dejar objetos de valor a la vista, tales como bolsos, mochilas, dispositivos electrónicos o dinero.

Respecto al vehículo personal, se ha de cerrar siempre con llave y subir las ventanillas por completo. También hay que asegurarse de que el maletero queda bien cerrado. En ocasiones estos ladrones utilizan un inhibidor de frecuencia para evitar que el coche cierre. Antes de marcharse, se ha de comprobar que todo está cerrado. Mientras que las puertas de acceso peatonal también deben estar bien cerradas y bloqueadas. Nunca se han de dejar abiertas con cuñas o de manera permanente.