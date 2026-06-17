Detienen a un hombre de 65 años con 23 dosis de LSD en un local de Cala Figuera

Un cliente de 65 años fue sorprendido en un local de ocio nocturno de Cala Figuera con 23 dosis de LSD, dos dispensadores y 2.200 euros en dinero fraccionado. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santanyí le han detenido por un presunto delito de tráfico de drogas durante un operativo conjunto en estos establecimientos.

La actuación se realizó la noche del pasado domingo durante una inspección nocturna de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santanyí en establecimientos de Cala Figuera. Esta intervención iba enfocada a la prevención del consumo y de tenencia de sustancias estupefacientes en locales de ocio. El objetivo es garantizar la seguridad y proporcionar un entorno de turismo seguro.

A este cliente de 65 años le intervinieron 23 dosis de LSD y dos dispensadores de esta sustancia de 39 mililitros cada uno. También se incautaron de los 2.200 euros en billetes fraccionados, que eran utilizados supuestamente para las transacciones de venta de estupefacientes. Acto seguido fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Sin licencia de apertura

Además, en el transcurso de esta inspección se incoaron actas por tenencia de sustancias estupefacientes a otro cliente y al propietario del local comercial. Otras tres actas fueron levantadas por irregularidades administrativas. Una por carecer de licencia de apertura, no presentar el impuesto de actividades económicas y no poseer hojas de reclamaciones. Estas incidencias fueron puestas en conocimiento del Ayuntamiento de Santanyí. Todas estas diligencias policiales, junto con el detenido y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de los Juzgados de Manacor.