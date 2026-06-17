Condenados cuatro jóvenes por intentar matar a puñaladas a otro a las puertas de una discoteca en Palma

Cuatro jóvenes han sido condenados hoy por intentar matar a puñalada a otro a las puertas de una discoteca en la zona de Portopí, en Palma. Los procesados han reconocido en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que asestaron once navajazos y varios golpes a la víctima, que sufrió graves lesiones, y se han declarado autores de un delito de intento de homicidio. Uno de los encausados ha aceptado cuatro años de prisión y los otros tres se han conformado con sendas penas de dos años de cárcel. A todos se les ha apreciado la atenuante de reparación del daño, pues han consignado parte de la indemnización de 41.000 euros a la víctima. El perjudicado, por su parte, ha acatado pagar una multa de 180 euros por haber agredido a uno de sus rivales antes de ser acuchillado.

Los hechos ocurrieron hacia las seis de la madrugada del 6 de abril de 2025 a la salida un local de ocio nocturno. Dos jóvenes se enzarzaron en una discusión y uno de ellos le dio varios golpes en la cabeza al otro. El agredido y tres amigos suyos se abalanzaron entonces sobre él y lo tiraron al suelo.

Mientras tres de los acusados sujetaban a la víctima, el otro le asestó once navajazos en los glúteos y en el costado derecho, mientras le decían que lo iban a matar. Además de los navajazos, le dieron patadas y puñetazos por todo el cuerpo hasta que los trabajadores de la discoteca acudieron al lugar y pusieron fin a la agresión. La víctima fue hospitalizada, ya que una de las cuchilladas le afectó a un pulmón.

La Fiscalía imputó a los cuatro agresores un delito de intento de asesinato, ya que sostenía que impidieron a la víctima cualquier posibilidad de defensa. Reclamó para ellos sendas penas de nueve años de prisión y que indemnizaran al perjudicado con 13.000 euros. La víctima, por su parte, fue imputada por un delito de lesiones y el ministerio publico solicitó para él una multa de 720 euros.

Acusaciones y defensas han cerrado finalmente un acuerdo de conformidad que ha rebajado las penas notablemente. El autor material de los navajazos ha sido condenado a cuatro años de prisión por intento de homicidio, mientras los tres jóvenes que sujetaban a la víctima para que le acuchillara han acatado sendas condenas de dos años de cárcel, al apreciarles la atenuante de embriaguez por considerar acreditado que estaban bajo los efectos del alcohol cuando cometieron la agresión.

Los cuatro se han beneficiado además de otra atenuante de reparación parcial del daño, puesto que antes de la vista oral han consignado en total 29.300 euros para compensar a la víctima por las lesiones y los daños morales. Tres de ellos deberán abonarle otros 11.700 euros en los próximos meses. Todos los condenados deberán cumplir además una orden de alejamiento del perjudicado durante dos años.

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La víctima de los navajazos, por su parte, ha reconocido ante el tribunal que agredió a uno de sus rivales y se ha declarado autor de un delito leve de lesiones, por el que pagará una multa de 180 euros. Ante la conformidad de las partes y el reconocimiento de los hechos por parte de los cinco implicados, el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado sentencia en el acto. El fallo ya es firme.