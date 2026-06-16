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Sorprenden a un delincuente internacional en el Aeropuerto de Palma tras robar una pulsera de 5.000 euros en una joyería de Palma

El juez de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión del delincuente con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en vigor y varias requisitorias internacionales

Detienen a un delincuente internacional en el aeropuerto de Palma tras robar una pulsera de 5.000 euros en una joyería de Palma

Detienen a un delincuente internacional en el aeropuerto de Palma tras robar una pulsera de 5.000 euros en una joyería de Palma

Guardia Civil

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un ladrón, que había sustraído una pulsera valorada en 5.000 euros en una joyería de Ciutat, fue sorprendido el pasado sábado en el aeropuerto de Palma. Agentes de la Guardia Civil detuvieron al delincuente, de Europa el Este, cuando presumiblemente se disponía a abandonar Mallorca haca su país natal. Sobre este individuo recaía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y varias requisitorias internacionales. Al ser puesto a disposición judicial, un juez de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión.

El robo de la pulsera lo cometió una pareja, en la que estaba esta delincuente, que acudió a una joyería de Palma, al tiempo que mostraban un impostado interés en determinadas piezas. Mientras la mujer distraía a la dependienta, el delincuente aprovechó el descuido para sustraer una de estas joyas exclusivas y se la introdujo en el bolsillo. Toda la secuencia del hurto fue captada por las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Esto resultó clave para la investigación.

Agentes del Grupo de Investigación del Pont d'Inca de la Guardia Civil analizaron minuciosamente las imágenes. Gracias a ello lograron identificar plenamente a la pareja de delincuentes. Las pesquisas determinaron que ambos habían viajado a Mallorca con la única intención de cometer hurtos al descuido.

Reclamado en Austria y Rumanía

Fruto de estas pesquisas, los investigadores del instituto armado establecieron un dispositivo especial de búsqueda. Así, los agentes de la Guardia Civil localizaron al ladrón en las inmediaciones del Aeropuerto de Palma cuando, presumiblemente, se disponía a abandonar la isla para regresar a su país natal. Su huida quedó truncada y fue detenido por un presunto delito de hurto.

Una vez trasladado a las dependencias policiales, los investigadores de la Guardia Civil constataron que este delincuente era un prófugo internacional. Sobre él recaía una OEDE para que compareciera ante la Audiencia Nacional. Además, tenía otras tres requisitorias judiciales dictadas por Austria, Rumanía y un juzgado de Palma. Al ser puesto el lunes a disposición judicial, el juez de la Audiencia Nacional determinó en la vista por videoconferencia su ingreso en prisión provisional.

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