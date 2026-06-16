Piden nueve años de cárcel a un hombre por violar al hermano pequeño de 13 años de un amigo en Consell

Un sujeto se habría aprovechado de la amistad que mantenía con el hermano mayor de un niño de 13 años para violar, presuntamente, al pequeño. El fiscal pide para el acusado, de 45 años, una pena de nueve años de prisión por el supuesto delito de agresión sexual a menor de 16 años. El juicio se ha celebrado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma.

Los hechos que se han juzgado tuvieron lugar la noche del 31 de agosto de 2022 en Consell. Según el fiscal, el procesado "se aprovechó de la relación de amistad que mantenía con el hermano mayor" del niño para convencerle a este para que pasara la noche en su domicilio de esta localidad mallorquina. Cuando la víctima se disponía a dirigirse a la vivienda de este, recibió una serie de mensajes inquietantes de WhatsApp. "Esta noche vas a ser mío", "te voy a echar de menos" y "no te vayas con tu madre", le escribió. No obstante el menor no le dio entonces mayor importancia.

Cuando el pequeño llegó a la casa del amigo de su hermano, fue directo al baño. Se había pintado el pelo de azul con un spray y se disponía a ducharse. Entonces el presunto agresor sexual entró al menos en tres ocasiones en el cuarto de baño y se le quedó mirando.

Sintió dolor

El adulto y el niño se acostaron los dos en la misma cama y se pusieron de lado. "Con ánimo de satisfacer sus libidinosos deseos", precisa el ministerio público, el ahora procesado se fue acercando por detrás al niño y le fue rozando mientras este se separaba. También le cogió de la cintura y se acercó para rozarse. Cuando le preguntó al niño si estaba nervioso, este dijo que sí. Luego le volvió a abrazar y le acercó la boca al cuello. Acto seguido le introdujo la mano dentro del calzoncillo, le metió un dedo en el ano y el menor sintió dolor.

El niño, asustado, se levantó de golpe de la cama y se fue a la cocina a beber agua. El encausado se fue a buscarlo y le llevó de nuevo a la habitación. Entonces el menor le pidió que le pusiera la televisión, pero cogió el móvil y le mandó un mensaje a su cuñada, ya que su hermana no le contestaba. Les pidió que fueran a buscarle porque tenía miedo. Además de la pena de prisión, el fiscal pide para el acusado que indemnice a la víctima con 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil.