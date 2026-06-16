La Paca acude a una vista previa de un juicio en la Audiencia de Palma con otros 44 acusados, para los que piden 239 años de prisión por narcotráfico

Francisca Cortés Picazo, más conocida por La Paca, ha llegado este martes la última a la Audiencia de Palma. La histórica matriarca de la droga de Son Banya se ha sentado por enésima vez en el banquillo de los acusados. En esta ocasión ha sido en la vista previa de un juicio con 45 acusados por narcotráfico para los que piden 239 años de cárcel y para el que todavía no hay fecha. Ella se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de prisión y a una multa de 5.400 euros. Ha rehusado alcanzar cualquier tipo de acuerdo antes de la vista oral con el ministerio público. La Fiscalía les acusa de presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La Fiscalía solicita para el conjunto de acusados, además de los 239 años de prisión,, multas que suman más de 15 millones de euros. El ministerio público aprecia en su escrito de acusación que estos presuntos narcotraficantes procesados constituían parte de una organización supuestamente dedicada a la introducción de grandes partidas de droga en Mallorca. Sin embargo, en esta ocasión, la supuesta implicación de la matriarca de Son Banya es meramente testimonial en comparación con otras detenciones de antaño por las que llegó a pasar 14 años de prisión.

De hecho el ministerio público subraya que La Paca ocupa un papel secundario en este entramado de narcotraficantes. La matriarca lo verbalizó a voz en grito cuando era conducida detenida por los agentes de la Guardia Civil al juzgado de guardia de Vía Alemania antes de bajarse del furgón. "¡No me ha dado tiempo a traficar!", clamó. En este sentido los investigadores del Instituto Armado consideran que Francisca Cortés solo se ocupaba de proporcionar droga a su sobrino cuando él no podía conseguirla por sus propios medios.

En la operación de la Guardia Civil efectuada a principios de 2022 en Mallorca se efectuó un registro en un domicilio de La Paca en s'Hostalot. Allí encontraron 15.000 euros en efectivo y unos 300 gramos de cannabis. Una de las principales pruebas de cargo contra la matriarca de Son Banya radica en una conversación intervenida a su sobrino. «Mi tía, La Paca, ha traído una coca buena, me ha dicho que tiene 300 gramos», espetó.

La Paca, por su parte, ha negado siempre esta acusación. Su principal preocupación entonces era no pisar la cárcel después de haber alcanzado la libertad provisional. Como consecuencia de esta redada, la matriarca de Son Banya vio truncada abruptamente su vida fuera de prisión y volvió a estar entre barrotes hasta que volvió a obtener el régimen penitenciario de tercer grado.

53 registros

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, los 45 procesados están acusados de introducir cocaína, heroína, MDMA, marihuana y hachís en Mallorca entre enero de 2021 y marzo de 2022. En la cúspide estaría situado el hermano de La Paca Isidro Cortés Picazo, 'El Moreno'. Pero su delicado estado de salud le obligó a renunciar a encabezar esta organización. Le relevó en este puesto su yerno David Molina.

Efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil desmantelaron por completo esta organización de narcotraficantes en una gran operación con 53 registros. También actuaron en seis puntos de venta de droga en Son Banya en el que supuestamente operaban. A uno de los miembros de la familia le intervinieron una plantación de marihuana en s'Aranjassa. Entonces se incautaron de 126 plantas y 16 lámparas para favorecer su crecimiento.

El clan del Moreno no solo se dedicaba al negocio familiar. También abastecía a otros grupos del poblado como el de la Taílla o el Paraguayo. Se extendía a otros puntos de Mallorca como Son Gotleu, Inca, Llucmajor o la Colònia de Sant Jordi. La marihuana procedía de tres plantaciones de varios inmuebles de Palma. El hachís llegado de Tarragona, suministrado por un grupo de seis narcos marroquíes, y a través de un grupo de españoles. Estos, según el fiscal, utilizaban el taller mecánico de uno de ellos para preparar los vehículos y esconder la droga en el interior.