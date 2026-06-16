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Un muerto y un herido grave en un accidente de tráfico en el segundo cinturón de Palma

Uno de los conductores ha sido trasladado en estado grave al hospital Son Llàtzer.

Uno de los conductores ha sido trasladado en estado grave al hospital Son Llàtzer. / i.Olaizola. Palma

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Redacción Sucesos

EFE

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido grave este martes en una colisión entre dos turismos ocurrido a primera hora de la mañana en el segundo cinturón, cerca de Son Ferriol.

El accidente ha ocurrido cerca de las seis de la mañana de este martes a la altura del kilómetro 1 de la vía conectora (Ma-30), cuando dos turismos han colosionado. De inmediato fueron movilizadas las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, Bombers de Palma y ambulancias del 061. 

Las primeras asistencias comprobaron que uno de los conductores había muerto prácticamente en el acto, mientras que el otro había quedado atrapado en el interior de su vehículo. Tras ser excarcelado por los bomberos, los sanitarios lograron estabilizarle y fue trasaladado al hospital Son Llàtzer, donde quedó ingresado en estado grave.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la causa y responsabilidades de este accidente.

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