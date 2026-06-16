Detienen a un ladrón tras robar dos veces en el mismo establecimiento de Can Picafort

Un delincuente habitual robó dos veces en el mismo establecimiento de Can Picafort. En ambos casos forzó una ventana y sustrajo un botín total de 800 euros. Agentes de la Guardia Civil averiguaron que era un conocido malhechor de 52 años y le detuvieron como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron la primera semana del mes de junio. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que habían robado dos veces en poco tiempo en un establecimiento de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. En ambas ocasiones habían forzado una ventana para acceder al interior y habían sustraído un total de 800 euros de la caja registradora.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Margalida se encargaron del caso. Las pesquisas se completaron con el visionado de las cámaras de seguridad del establecimiento saqueado. Al ver las imágenes, comprobaron que el ladrón era la misma persona. Resultó ser un delincuente habitual de la zona sin domicilio conocido.

Caminando por la calle

A continuación los agentes del instituto armado realizaron vigilancias en los lugares más frecuentados por el sospechoso. Finalmente, la mañana del pasado viernes 12 de junio dieron con este individuo cuando caminaba por la calle. Acto seguido fue detenido por dos presuntos delitos de robo con fuerza y fue puesto a disposición judicial al día siguiente en los Juzgados de Inca.