Arrestan a un ladrón en la Playa de Palma al robar una mochila con un dispositivo de geolocalización

Un ladrón sustrajo la mochila de un turista alemán en primera línea de la Playa de Palma sin tener conciencia de que esta estaba equipada con un dispositivo de geolocalización. Agentes de la Policía Local de Palma no tardaron en encontrar al delincuente, español de 44 años, y detenerle cuando dormía en un coche mal aparcado con objetos robados en la parte posterior.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la tarde del pasado sábado en primera línea de la Playa de Palma. Un turista alemán se percató de que le habían robado la mochila con sus efectos personales, y acudió a dependencias de la Policía Local de Palma para interponer la correspondiente denuncia. También comunicó a los agentes que en su bolso guardaba un dispositivo de rastreo. Este estaba activo y marcaba una señal de localización en tiempo real.

Con la información proporcionada, los agentes dieron una batida por la zona, acompañados por el denunciante. Este verificaba las señales del dispositivo de posicionamiento. El rastreo condujo a la patrulla hasta la calle Acapulco de la Playa de Palma.

Devuelta al dueño

En ese punto, los agentes encontraron un coche mal aparcado. El supuesto ladrón estaba durmiendo con el motor encendido del automóvil. El estado de este sujeto le impedía obedecer las órdenes de los policías, que le instaron a que apagara el motor de inmediato. La señal del localizador marcaba la parte trasera del turismo. El turista encontró allí su mochila de color verde. La víctima constató la ausencia de un reloj, valorado en 450 euros. El supuesto ladrón admitió que había robado la mochila y dijo que había tirado el reloj a un cubo de basura. La mochila fue devuelta a su dueño, el sujeto fue detenido y el coche fue retirado por la grúa al depósito municipal. El arrestado fue traspasado a la Policía Nacional.