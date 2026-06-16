Agrede a un hombre a punto de desangrarse al golpearle con una botella rota en un brazo en Palma

Un hombre agredió a otro con una botella rota, durante una pelea en Palma, y la víctima estuvo a punto de desangrarse. Ante la hemorragia masiva que sufrió, los testigos le colocaron un torniquete y luego los sanitarios le aplicaron puntos de sutura. Agentes de la Policía Nacional detuvieron al atacante por un presunto delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en Palma. Una patrulla de la Policía Nacional fue alertada por el 091 después de tener conocimiento de que una persona estaba desangrándose en la calle Aragón. Cuando los agentes llegaron, varias personas atendían a la víctima. Esta tenía un corte considerable en un antebrazo. De hecho los ciudadanos le hicieron un torniquete para contener la hemorragia.

Unos minutos más tarde, las asistencias sanitarias se personaron en el lugar de la reyerta. Una vez estabilizada, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario. El paciente precisaba de la aplicación de puntos de sutura de manera urgente.

Tras entrevistarse los agentes con la persona que llamó al 091, este testigo explicó que había habido una disputa entre la víctima y el agresor. Este último había tratado de llevarse a un establecimiento una botella de alcohol que habían comprado los dos antes.

Cabezazo en la cara

Al entablar una acalorada discusión, el atacante propinó un cabezazo en la cara al otro hombre. Como consecuencia del forcejeo entre ambos, se le cayó la botella al suelo y se rompió y le golpeó repetidamente con el cristal roto. A continuación se marchó del lugar.

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Como el agresor era un conocido de la víctima, los agentes de la Policía Nacional realizaron diversas gestiones para identificarlo y localizarlo. En apenas unos instantes dieron con él y le detuvieron por un presunto delito de lesiones.