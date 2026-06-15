Sorprendido con droga al interceptar a dos jóvenes en patinete en una zona peatonal de Palma

Dos jóvenes en un patinete fueron interceptados por agentes de la Policía Local cuando circulaban por una zona peatonal de Palma. A uno de ellos, un joven de 20 años de nacionalidad colombiana, le intervinieron cocaína, tusi y éxtasis, una báscula de precisión y dinero fraccionado. A continuación este fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron sobre las siete y media de la tarde del pasado 9 de junio. Una patrulla de la Unidad De Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma vigilaba en la calle Nuredduna. Los agentes observaron cómo dos hombres circulaban en patinete en esta calle peatonal. Por este motivo, les dieron el alto de manera inmediata.

Al interceptar el patinete, los agentes de la Policía Local comunicaron a los dos ocupantes que habían incurrido en una infracción de tráfico y serían propuestos para una sanción administrativa, que les acarrearía una multa. Tanto por circular dos personas en un patinete como por hacerlo en una calle peatonal. Mientras hacían los correspondientes trámites, un agente se percató de la actitud esquiva del conductor. Este intentaba esconder, con disimulo, un pequeño bolso de bandolera.

Listo para su venta

Al extrañarse por su comportamiento, el agente le pidió al joven que le entregara el bolso para inspeccionarlo. En el interior, dentro de una funda de gafas de sol, encontraron multitud de bolsitas con sustancias blancas y rosas y pastillas con diferentes formas. Todo listo para su venta. También le intervinieron una báscula de precisión y 120 euros en billetes fraccionados. Al preguntarle por esta droga, este admitió que era de su propiedad. Les incautaron 60, 6 gramos de ketamina, 17,5 gramos de tusi, 5,6 gramos de cristal, 3,5 gramos de cocaína, 13,9 gramos de éxtasis repartidos en 31 pastillas y cinco gramos de sustancia de corte. A su acompañante no le encontraron ningún narcótico. El primero fue detenido por tráfico de drogas y traspasado a la Policía Nacional.