Herido grave un joven de 27 años al caer en las rocas en el Caló des Moro
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Palma
Un hombre extranjero de 27 años ha resultado herido con politraumatismo grave tras caer desde una altura de entre 5 y 7 metros en las rocas del Calo d'es Moro, en el municipio mallorquín de Santanyí.
El joven ha sido atendido, inmovilizado y estabilizado por personal sanitario del 061, y evacuado con pronóstico grave en el helicóptero de los Bomberos de Mallorca, La Milana, hasta el Hospital Universitario Son Espases.
El suceso ha ocurrido sobre las 12:35 horas, ha informado el 061, que ha acudido a la emergencia con dos ambulancias.
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