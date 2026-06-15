Herido grave un joven de 27 años al caer en las rocas en el Caló des Moro

Un hombre extranjero de 27 años ha resultado herido con politraumatismo grave tras caer desde una altura de entre 5 y 7 metros en las rocas del Calo d'es Moro, en el municipio mallorquín de Santanyí.

El joven ha sido atendido, inmovilizado y estabilizado por personal sanitario del 061, y evacuado con pronóstico grave en el helicóptero de los Bomberos de Mallorca, La Milana, hasta el Hospital Universitario Son Espases.

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El suceso ha ocurrido sobre las 12:35 horas, ha informado el 061, que ha acudido a la emergencia con dos ambulancias.