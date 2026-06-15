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Herido grave un joven de 27 años al caer en las rocas en el Caló des Moro

Caló des Moro | Las redes sociales convierten lugares paradisiacos en auténticos hormigueros

Caló des Moro | Las redes sociales convierten lugares paradisiacos en auténticos hormigueros / Atlas News

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EFE

Palma

Un hombre extranjero de 27 años ha resultado herido con politraumatismo grave tras caer desde una altura de entre 5 y 7 metros en las rocas del Calo d'es Moro, en el municipio mallorquín de Santanyí.

El joven ha sido atendido, inmovilizado y estabilizado por personal sanitario del 061, y evacuado con pronóstico grave en el helicóptero de los Bomberos de Mallorca, La Milana, hasta el Hospital Universitario Son Espases.

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El suceso ha ocurrido sobre las 12:35 horas, ha informado el 061, que ha acudido a la emergencia con dos ambulancias.

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