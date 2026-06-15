Doce años de cárcel a una pareja que traía a Mallorca cocaína dentro del cuerpo desde Colombia

Una pareja ha sido condenada a 12 años de prisión por viajar desde Colombia a Mallorca con más de un kilo de cocaína dentro de sus cuerpos. Los acusados llevaban la droga, de gran pureza, en el interior de 55 preservativos repartidos entre el abdomen de él y la vagina de ella. Ambos tenían una reserva en un hotel de Cala Rajada (Capdepera), donde al parecer debían desalojar los estupefacientes, pero no llegaron a la isla porque la Policía Nacional los interceptó cuando hicieron escala en Madrid. En el juicio celebrado hace unas semanas, los dos se declararon autores de un delito contra la salud pública tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Los encausados son un hombre de 30 años y una mujer de 31, ambos de nacionalidad colombiana. El 14 de julio de 2025, hacia las cuatro de la tarde, ambos aterrizaron en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo de la compañía Avianca procedente de Medellín (Colombia). Tenían previsto embarcar en otro avión de Air Europa para volar hasta Palma.

Los agentes de la Policía Nacional destinados en el aeropuerto de Madrid llevaban a cabo un control de los pasajeros que llegaron de Medellín, considerado un vuelo ‘caliente’ ante la constancia de que es utilizado por bandas de narcotraficantes para introducir en Europa droga procedente de Sudamérica.

Pruebas radiológicas

Los policías sospecharon de la pareja y la interceptaron en la sala de llegadas internacionales de la terminal 4. Tras revisar su equipaje sin encontrar drogas, decidieron someter al hombre y a la mujer a sendas pruebas radiológicas para comprobar si llevaban estupefacientes ocultos en el organismo.

En ambas placas aparecieron cuerpos extraños, compatibles con envoltorios llenos de drogas que los acusados acabaron expulsando. El hombre llevaba 43 preservativos de látex en la cavidad abdominal, con un líquido de color beige en su interior. Resultó ser una mezcla de cafeína y 862 gramos de cocaína de gran pureza, con un valor en el mercado negro de 108.000 euros. La mujer, por su parte, tenía otros 12 preservativos en los genitales que también acabó expulsando. Contenían también cafeína y 237 gramos de cocaína de gran pureza, que vendidos al por mayor habrían supuesto un beneficio de 29.700 euros.

Un hotel en Cala Rajada

Los investigadores arrestaron a los dos acusados y comprobaron que su destino final era Mallorca. Tenían billetes para embarcar en un vuelo hacia Palma y una reserva en un hotel de Cala Rajada, donde según parece debían entregar la droga que traían desde Colombia. La Policía les intervino 700 euros en efectivo. Ambos ingresaron en prisión preventiva por orden judicial al día siguiente.

La Fiscalía les acusó de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y reclamó para ellos sendas penas de siete años de prisión y multas de 413.000 euros. Los encausados pedían su absolución.

Noticias relacionadas

La Audiencia Provincial de Madrid celebró hace unas semanas una vista previa, en la que las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad. Los dos acusados se declararon autores del delito y aceptaron sendas condenas de seis años de cárcel y 86.715 euros de multa. Serán expulsados de España cuando cumplan dos tercios de la pena o accedan al tercer grado. n