Detienen a un ladrón por robar 29 móviles en el Mallorca Live Festival

Un joven ladrón de 25 años. de la Europa del Este, fue sorprendido este sábado cuando abandonaba a la carrera el Mallorca Live Festival con 29 teléfonos móviles robados dentro de una mochila. Los terminales los había envuelto en papel de aluminio para bloquear la señal de GPS y dificultar su localización. Agentes de la Guardia Civil le interceptaron y le detuvieron por estas sustracciones. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

La intervención de la Guardia Civil en el recinto del Mallorca Live Festival se efectuó el pasado sábado. La colaboración ciudadana fue fundamental para localizar a este delincuente. Así, una de las víctimas explicó a los agentes del instituto armado que había observado al ladrón mientras le sustraía su teléfono. También aportó su descripción física y la indumentaria que vestía. Con esta información, numerosos efectivos desplegados en el dispositivo de seguridad se movilizaron por todo el recinto para tratar de dar con su paradero. El operativo se activó tanto en el interior como en los accesos.

Tras realizar numerosas batidas por la zona, los agentes de la Guardia Civil localizaron al sospechoso. Este coincidía plenamente con la descripción que les había aportado un testigo. Este sujeto se disponía abandonar apresuradamente el recinto en los tornos de salida. Además, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera.

Una persecución se desencadenó de inmediato. Esta concluyó a los pocos metros de que el presunto ladrón tratara de huir corriendo del Mallorca LiVe Festival. Los efectivos de la Guardia Civil no tardaron darle alcance, le interceptaron y le redujeron para proceder a su detención.

Los agentes le intervinieron 29 teléfonos de alta gama, que portaba en el interior de la mochila. Al ser puesto a disposición judicial el domingo en el juzgado de guardia de Palma, el juez decretó su ingreso en prisión. Por su parte, los investigadores del instituto armado realizaron numerosas gestiones para identificar a los legítimos propietarios de los terminales sustraídos. En la mañana de este lunes, les han devuelto los teléfonos móviles a sus dueños.

Recomendaciones

A raíz de este incidente, la Guardia Civil insta a extremar las precauciones a los asistentes a eventos multitudinarios como el Mallorca Live Festival. En este sentido, se recomienda que mantengan las pertenencias siempre a la vista y bajo control. Es especialmente recomendable evitar llevar objetos de valor en los bolsillos traseros del pantalón o en mochilas de fácil apertura. También se ha de notificar de inmediato a las Fuerzas de Seguridad cualquier actividad sospechosa.