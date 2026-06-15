Dos detenidos por la agresión sexual a dos hombres en los lavabos de un bar del Paseo Marítimo

Dos individuos sometieron presuntamente a tocamientos a dos hombres en los lavabos de un bar del Paseo Marítimo de Palma, pese a la reiterada negativa de estos. Con carácter previo les habían ofrecido 800 euros por acompañarlos a un hotel, pero estos lo rechazaron. Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento y detuvieron a estos dos sujetos por dos presuntos delitos de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del pasado martes en el Paseo Marítimo de Palma. Dos jóvenes turistas llamaron al 091 para denunciar que habían sufrido una agresión sexual en los aseos de un establecimiento de esta arteria de Ciutat. A continuación varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron al lugar. Nada más llegar, los agentes observaron a dos individuos que salían apresuradamente del local.

. Paralelamente, los afectados se entrevistaron con otra patrulla. Los jóvenes les informaron de que cuando estaban dentro del local dos hombres les sometieron a tocamientos contra su voluntad. En primer lugar, les instaron a mantener relaciones sexuales todos juntos y les ofrecieron 800 euros para ir a un hotel cercano. Pero ellos rechazaron la oferta.

Agarrado del cuello

Una de las víctimas fue al baño y fue sometido a tocamientos en sus genitales hasta que pudo salir. Mientras que el otro joven indicó que, cuando estaba en los aseos, le agarró sorpresivamente del cuello y le forzó a agacharse. Y dirigió su cabeza hacia sus partes íntimas. Una vez que pudo zafarse de él, abandonó el lugar para reunirse con su amigo. Entonces, ambos pidieron auxilio.

Las dos víctimas indicaron a los policías que los dos individuos que acababan de salir del local eran los sujetos que les sometieron a tocamientos. Otra clienta del establecimiento también aseguró que le habían dirigido a ella comentarios de contenido sexual. Una vez recabada toda esta información, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a estos individuos por dos presuntos delitos de agresión sexual y los trasladaron a dependencias policiales.