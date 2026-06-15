Condenado a nueve años de prisión por incendiar de madrugada dos garajes comunitarios de Palma

El autor de dos incendios de madrugada en dos garajes comunitarios de Palma, muy cercanos uno de otro, ha sido condenado este lunes en la Audiencia de Palma a nueve años de prisión por un delito de incendio. Numerosos coches y motos y un edificio resultaron muy afectados por el fuego. El procesado, de 33 años y nacionalidad española, ha reconocido los hechos y deberá indemnizar a los afectados con una suma superior a 60.000 euros.

Estado en el que quedaron los coches y motos estacionados en uno de los aparcamientos incendiados. / Lorenzo Marina

Los hechos que se han juzgado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma tuvieron lugar la madrugada del 1 de febrero de 2023 en dos garajes comunitarios del barrio palmesano de Foners a escasos 50 metros de distancia uno del otro. El incendiario ahora condenado irrumpió en ambos aparcamientos de residentes de dos edificios y les prendió fuego a los vehículos allí estacionados. Las llamas se propagaron con celeridad, causaron numerosas explosiones y afectaron a los edificios.

El primer incendio tuvo lugar sobre las 3.50 horas del 1 de febrero de 2023 en el garaje comunitario del número 42 de la calle Tomás Forteza de Palma. El aparcamiento comunicaba de forma interior con las viviendas. Las llamas se extendieron y afectaron con más intensidad a los vehículos estacionados junto al foco del fuego. Se produjo una gran acumulación de humo y explosiones que sobresaltaron a los vecinos y les hicieron despertarse abruptamente. Algunas viviendas también sufrieron importantes desperfectos.

La acción del incendiario no quedó ahí y no tardó en volver a las andadas. El siguiente escenario elegido, sobre las siete de la mañana, se encontraba apenas a la vuelta de la esquina. Su objetivo era otro garaje comunitario situado en un edificio de la calle Josep Rover Mota, también del barrio de Foners. El modus operandi fue idéntico. El fuego se propagó por los numerosos vehículos aparcados en el interior y el inmueble también sufrió daños por el humo.

Conformidad

Los investigadores del Grupo de Atracos y de la Policía Científica de la Policía Nacional reconstruyeron cómo se habían producido ambos incendios. Desde el primer momento la principal hipótesis que se barajó fue que ambos fuegos fueron intencionados y presumiblemente causados por el mismo autor. Las pesquisas condujeron a la detención de este individuo, que este lunes ha sido condenado en la Audiencia de Palma. Los perjudicados fueron indemnizados por las aseguradoras, pero reclamaban la cantidad de 60.000 euros al autor.

El fiscal pedía inicialmente para el procesado una pena de 26 años de prisión por dos presuntos delitos de incendio con peligro para la vida de las personas. El abogado defensor del encausado, Daniel Rodríguez Rincón, han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal y las acusaciones particulares por el que se le ha rebajado la pena a nueve años de cárcel. No obstante, el tribunal le ha dado diez días de plazo para que abone los 60.000 euros de la indemnización.