Atracos
Arrestado por arrancarle un collar de oro a una mujer de un tirón en Palma y tirarla al suelo
La víctima tuvo que ser asistida en un centro hospitalario de las lesiones que sufrió
Un atracador arrebató a una mujer un collar de oro del cuello en Palma de un tirón después de mantener un forcejeo con ella. La víctima tuvo que recibir asistencia en un centro hospitalario por las lesiones sufridas. Tras una laboriosa investigación, agentes de la Policía Nacional, detuvieron el martes al asaltante, de nacionalidad marroquí, por un presunto delito de robo con violencia.
Los hechos se produjeron el pasado mes de abril en el barrio palmesano de Son Ferriol. El asaltante se acercó a la víctima, que portaba un collar de oro en el cuello y trató de arrebatárselo de un fuerte tirón. Los dos forcejearon hasta que el atracador la empujó, le hizo caer al suelo y pudo zafarse de ella. Acto seguido emprendió la huida.
La víctima tuvo que ser atendida en un centro hospitalario de las lesiones que sufrió. Presentaba hematomas y erosiones. Una vez restablecida, la mujer interpuso al correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.
Numerosos antecedentes
Agentes del Grupo de Investigación de Playa de la Policía Nacional empezaron a realizar gestiones para esclarecer el caso. Tras realizar numerosas pesquisas y ana za los detalles de la denuncia, pudieron identificar al presunto atracador. A este individuo le constaban numerosos antecedentes por hechos delictivos similares.
Finalmente, los agentes de Investigación del distrito de Playa de la Policía Nacional localizaron el martes al sospechoso. A continuación activaron un dispositivo y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.
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