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Narcotráfico

Tres detenidos por vender drogas en Manacor

La Policía Nacional se ha incautado de diversas cantidades de hachís, cocaína y marihuana

Drogas y dinero incautados a los sospechosos.

Drogas y dinero incautados a los sospechosos. / POLICÍA NACIONAL

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido, en diferentes operativos, a tres hombres que se dedicaban a vender drogas en la zona de Manacor. Los agentes han intervenido diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana y más de 1.750 euros en billetes fraccionados.

Desde comienzos de mayo, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional intensificaron los controles policiales contra el tráfico de drogas a pequeña escala en las zonas de ocio de la localidad. El pasado martes, los agentes detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos cuando realizaban un pase de drogas a otros jóvenes. Los policías intervinieron varias bolsitas transparentes, con hachís y cocaína, así como más de 800 euros en billetes de 10 y 5 euros.

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El último de los detenidos fue interceptado el miércoles a bordo de su vehículo en un dispositivo de seguridad establecido en Manacor. Los agentes dieron el alto al conductor, que se mostró muy nerviosa. Los policías encontraron un pequeño hueco a la altura del volante un calcetín escondido y en su interior 21 envoltorios de plástico termosellados con cocaína. También le intervinieron 830 euros.

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