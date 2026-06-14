Detenido por simular que le habían robado la cartera para no pagar la cuenta en un restaurante de Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un turista que se negó a pagar la cuenta en un restaurante tras simular que le habían robado la cartera. Está acusado de un delito leve de estafa.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en un local situado en la calle Sirena, en es Portitxol. La base del 092 fue alertada de que un cliente estaba causando problemas y una patrulla de la Unidad Nocturna acudió al lugar. Los encargados del restaurante explicaron que el acusado, italiano de 51 años, había cenado y cuando le dieron la cuenta que ascendía a 59,5 euros alegó que no podía pagar porque le habían robado la cartera la tarde anterior.

Los agentes le pidieron que se identificara y el hombre sacó entonces su cartera con toda la documentación personal. Dijo entonces que solo le habían robado las tarjetas de crédito y el teléfono móvil. Los policías comprobaron que estaba de vacaciones en Mallorca, sin de billete de vuelta. El hombre contó que dormía en la playa frente al Palacio de Congresos y ante el riesgo de que no se presentara en el juzgado cuando fuera requerido, quedó detenido por un delito leve de estafa.

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Fue trasladado a comisaría y la Sala de Atestados instruyó las diligencias penales. Los agentes remitieron una notificación de lo ocurrido al consultado de Italia en la isla. El atestado y el detenido fueron traspasados a la Policía Nacional.