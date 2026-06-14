Detenido con 30 kilos de 'gas de la risa' en la Playa de Palma
El sospechoso tenía 18 botellas de óxido nitroso en un vehículo y útiles para facilitar el consumo a los compradores
La Policía Nacional ha detenido a un hombre que tenía 30 kilos de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa' en la Playa de Palma. El sospechoso, de nacionalidad senegalesa tenía además varios útiles para que los compradores consumieran la sustancia. Está acusado de un delito contra la salud pública.
Los hechos ocurrieron el sábado de madrugada. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional vieron a un hombre con actitud sospechosa y huidiza en la zona de Playa de Palma. Al darle el alto, los policías vieron que este llevaba las llaves de un vehículo de alquiler. Según contó, el automóvil estaba en las inmediaciones y era de un amigo.
Los agentes fueron hasta el automóvil con el sospechoso y llevaron a cabo una inspección. Descubrieron que había 18 botellas óxido nitroso de un kilo y medio cada una. En total, eran casi 30 kilos. También había útiles para que los compradores pudieran consumir la sustancia, conocida comúnmente como 'gas de la risa'. Los policías le dijeron al hombre que llamara a su amigo y cuando este acudió al lugar reconoció que todas las botellas eran suyas. El hombre fue detenido por un delito de tráfico de drogas.
A raíz del aumento de turistas en determinadas zonas de Palma la Policía Nacional ha aumentado sus efectivos en estos enclaves, según ha explicado hoy el cuerpo policial. Agentes de la UPR, GOR y Unidad de Motos patrullan cada noche, uniformados o de paisano en la zona de Playa de Palma para garantizar la seguridad de los visitantes.
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