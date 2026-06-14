"Denuncien siempre porque la Policía recupera muchos de estos vehículos"

«Nosotros recomendamos que denuncien siempre», comenta Javier Martín, inspector jefe al mando del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), unidad de la Policía Nacional que entre otras cosas, trata de frenar estas sustracciones. «Primero, porque si no denunciamos contribuimos a su impunidad. Y segundo, porque tras recibir la denuncia intentaremos recuperar esa bicicleta o patinete lo antes posible». El jefe del GOR anima incluso a alertar al número de emergencias de la Policía, el 091, en cuanto el dueño se dé cuenta de la sustracción, porque el aviso puede permitir que sea localizada en las inmediaciones del lugar del robo.

El robo de patinetes y bicicletas es un fenómeno muy disperso. No se produce en unas zonas concretas, sino que está extendido por toda la ciudad, lo que supone también una dificultad añadida para la Policía. «No son delincuentes especializados, y por lo general no utilizan la fuerza para romper el candado», prosigue Martín. «Se trata sobre todo de descuideros oportunistas, que van buscando entre las bicis aparcadas alguna que no esté bien atada y se la llevan». Tampoco hay una franja horaria, aunque suele ser en horario diurno, ya que por la noche no hay tantas bicis estacionadas.

La mayoría de las bicis sustraídas son de gama media-baja. «No tenemos apenas denuncias de robos de bicicletas de gran valor», continúa el jefe del GOR, «porque por lo general sus dueños las vigilan más, no es frecuente que las dejen aparcada en la calle». El hecho de que estas bicis de gama baja no suelen tener un valor de más de 400 euros, implica que se considera un delito leve de hurto y, en caso de ser detenidos y juzgados, los ladrones se enfrentan a penas muy leves, de multa o a trabajos en beneficio de la comunidad.

El jefe del GOR mantiene que, aunque la cifra de bicis robadas es alta, la Policía recupera muchas de ellas. «Casi cada día recuperamos alguna», explica. «Sobre todo en identificaciones preventivas. Cuando interceptamos a un sospechoso con un patinete o una bicicleta y no da explicaciones convincentes sobre su origen, se le interviene preventivamente el vehículo. Se informa al Grupo de Investigación y si se confirma que ha sido robada, se le devuelve al propietario».

En cualquier caso, Martín destaca la importancia de la prevención para evitar estos robos, con tres claves básicas:

1.- «Use un buen candado, y póngalo siempre, aunque vaya a dejar la bici sin vigilancia apenas unos minutos». Son suficientes para que un descuidero se la lleve.

2.- Personalizar el vehículo. «Coloque algún elemento especial, como una pegatina bien visible, que permita a la Policía identificar la bicicleta o el patinete en el caso de robo».

3.- Geolocalización. Sobre todo para vehículos de alta gama. Un dispositivo de geolocalización puede permitir ubicarlo en tiempo real.