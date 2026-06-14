Hurtos
Cada año se roban en Palma más de 400 bicicletas y patinetes eléctricos
La mayoría de las sustracciones son obra de descuideros que buscan vehículos que no estén bien atados
La Policía recomienda usar un buen candado y elementos que permitan identificarlos
Ocho de la tarde de un día cualquiera en un edificio de oficinas de Palma. Una pareja entra por una puerta trasera que ha quedado abierta accidentalmente. En el interior, en el rellano de la escalera, hay alineadas media docena de bicicletas de los trabajadores. La chica coge la primera de las bicis y su compañero le pregunta:
—¿Nos llevamos una o dos?
—Dos.
Él elige entonces otra de las bicicletas que están sin atar, y se marchan sin ser vistos.
Una semana más tarde un trabajador de la misma empresa se fija en una chica que duerme en un banco, a apenas cincuenta metros del edificio, con una bicicleta al lado. Reconoce la bici robada, llama a la dueña y avisan a la Policía. Cuando llega una patrulla la joven sigue durmiendo. Queda detenida y la dueña recupera su bici. La otra sigue sin aparecer.
Es un caso más habitual del que se podría pensar. Según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Seguridad, el año pasado se denunció en Palma el robo de 419 bicicletas, bicicletas eléctricas o patinetes eléctricos. Más de una al día. Y eso que la cifra supone una mejora respecto al año anterior. En 2024 se denunciaron 496 robos bicicletas y vehículos de movilidad personas. Diez a la semana.
Y eso son solo las que se denuncian. Existe una cifra oculta, de bicicletas cuyo robo no se denuncia —porque las víctimas la dan por perdida o consideran que no vale la pena la molestia— imposible de calcular, aunque se presume muy alta.
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