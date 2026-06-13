Un turista destroza la ventanilla de un taxi de un codazo en s'Arenal

La Policía Local de Palma detuvo el pasado lunes por la noche a un joven alemán de 24 años por destrozar de un codazo la ventanilla de un taxi. El turista tuvo que ser atendido por las lesiones sufridas y está acusado de un delito de daños.

La intervención policial tuvo lugar en la confluencia de las calles Llaüt y Pare Bartomeu Salvà. Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) estaba parada por el tráfico. Dos coches por delante ella estaba el taxi afectado, que se detuvo para ceder el paso a un numeroso grupo de peatones. En ese instante, los policías vieron cómo uno de los peatones golpeaba con el codo derecho la ventanilla trasera derecha del vehículo y fracturó la luna, para después continuar caminando por la calle.

Los agentes iniciaron el seguimiento del joven, al que también persiguió el conductor afectado. Los policías lograron interceptarlo y descubrieron que el joven presentaba pequeñas laceraciones y restos de sangre en el codo derecho, compatibles con la fractura de un cristal. También comprobaron que el taxi dañado tenía el vidrio de la puerta corredera lateral derecha roto y que el cristal fijo trasero derecho estaba astillado.

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El joven quedó detenido y fue trasladado a un centro médico para ser atendido de las lesiones. El taxista acudió a dependencias policiales para presentar la denuncia. La Sala de Atestados instruyó las diligencias que, junto al detenido, fueron traspasadas a la Policía Nacional.