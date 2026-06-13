Tres heridos al chocar dos coches entre Sant Llorença y Son Servera

Tres personas han resultado heridas en un nuevo accidente de tráfico ocurrido en la carretera entre Sant Llorenç y Son Servera. El siniestro ha ocurrido al chocar de frente dos coches, uno de los cuales ha volcado. Las víctimas han tenido que ser rescatadas por los bomberos y trasladas en ambulancia a diversos centros hospitalarios, aunque en principio no se teme por la vida de ninguno de ellos.

El accidente se ha producido hacia las once de la mañana, según informan fuentes de los servicios de emergencias, en el kilómetro 3 de la carretera MA-4030. Al lugar han acudido varias ambulancias, patrullas de la Policía Local de Son Servera y de la Guardia Civil y dotaciones de los Bombers de Mallorca. La carretera ha permanecido cortada hasta que los dos vehículos implicados han sido retirados.

Noticias relacionadas

En ese mismo tramo, en el kilómetro 7, se produjo ayer por la tarde un accidente entre un camión y cuatro coches en el que siete personas resultaron heridas de carácter leve.