Seis años de cárcel para el conductor tiroteado por la Policía de Capdepera tras intentar atropellar a varios agentes

El conductor de un coche que fue tiroteado por un policía de Capdepera tras intentar atropellar a varios agentes en un control ha sido condenado a seis años y medio de cárcel. El vehículo recibió cuatro balazos pero logró darse a la fuga. El acusado se declaró, en una vista celebrada ayer en un juzgado de lo penal de Palma, autor de cuatro delitos de atentado a agentes de la autoridad y otro de conducción temeraria. Un compinche suyo que también estuvo a punto de arrollar a varios guardias civiles con otro turismo en Sant Llorenç acató una pena de un año y medio de prisión. A ambos se les apreció la atenuante de drogadicción tras el acuerdo entre la fiscal y las defensas.

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la madrugada del 18 de mayo de 2025. El principal acusado circulaba por las afueras de Capdepera en un coche alquilado cuando se topó con un control de la Policía Local. Los agentes le dieron el alto, pero el conductor aceleró bruscamente y dirigió el vehículo contra uno de los agentes para atropellarlo. El policía tuvo que saltar para no ser arrollado. El acusado trató de embestir después a otro de los funcionarios. En ese momento, el primer agente empuñó su arma reglamentaria y disparó cuatro veces a la parte central y trasera del coche, que pudo escapar.

Tras este incidente se montó un control en la misma carretera en una de las rotondas de acceso a Son Servera. El conductor intentó arrollar también allí a los agentes y se dio a la fuga. Hacia la una y media de la tarde, el vehículo reapareció en Son Carrió. Circuló a gran velocidad y en dirección contraria por varias calles y acabó estrellándose contra la terraza de un bar, llevándose por delante sillas y mesas. Los clientes tuvieron que levantarse a toda prisa para no ser arrollados. El día anterior, de madrugada, el mismo joven también estuvo a punto de atropellar a varios policías en un control en Sant Llorenç.

El acusado fue detenido en noviembre y desde entonces permanece en prisión. La Fiscalía le imputó cuatro delitos de atentado y otro de conducción temeraria, por los que reclamó inicialmente penas que sumaban 22 años de prisión. Ayer, la pena quedó rebajada a seis años y medio tras el acuerdo entre las partes.

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El otro procesado circulaba en la madrugada del 17 de mayo de 2025 por la zona de Sant Llorenç cuando fue sorprendido por un control de la Guardia Civil. Cuando los agentes le dieron el alto, aceleró y trató de llevárselos por delante, obligándoles a saltar para no ser atropellados. Este joven, que se enfrentaba a una petición de cinco años de prisión, aceptó finalmente una pena de un año y medio de cárcel que queda suspendida.