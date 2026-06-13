La Policía captura al autor de una brutal agresión a un turista cometida el verano pasado en s'Arenal

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre senegalés como presunto autor de la brutal agresión que sufrió el verano pasado un turista en s'Arenal. La víctima recibió un fuerte puñetazo y sufrió lesiones muy graves que le han dejado secuelas.

Según ha informado hoy la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en agosto de 2025 a la salida de una discoteca de Playa de Palma. Un hombre golpeó de manera sorpresiva con el puño a un turista El perjudicado cayó desplomado al suelo y quedó inconsciente. Sufrió diversas fracturas craneales y hematomas internos en la cabeza.

La víctima estuvo en el suelo hasta que un amigo suyo salió del local y lo encontró. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar, pero no pudieron encontrar al agresor. El afectado estuvo varios días ingresado en la UCI de Son Espases debido a un hematoma subdural.

Los médicos comprobaron después que tenía importantes secuelas. Había perdido fuerza y capacidad de memoria, sufría migrañas y cambios de humor bruscos y también había menguado su poder de concentración de manera permanente. La víctima no recordaba nada de lo acontecido.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar al autor de la brutal agresión y esclarecer los hechos. Tras varias diligencias, y una laboriosa investigación, los agentes de Homicidios pudieron identificar al hombre que habría cometido la agresión. El sospechoso se había marchado de España tras la agresión, por lo que se emitió una orden de busca y captura sobre él.

Noticias relacionadas

El pasado martes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que realizaban tareas de prevención en Playa de Palma pudieron localizar al hombre. Tras ser interceptado e identificado, quedó detenido como presunto autor de un delito de lesiones.