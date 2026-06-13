Un hombre agrede y amenaza con una navaja a un menor por hacer ruido en un ferry hacia Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir a un menor y amenazarle de muerte con una navaja en un ferry que venía a Palma. El acusado atacó al adolescente tras recriminarle que hiciera ruido y no le dejara dormir. Fue retenido por el personal de seguridad del barco y arrestado cuando atracó en Mallorca. Está acusado de un delito de amenazas grave.

Hacia las seis y media de la madrugada del pasado lunes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fueron comisionados por el 091 para que dirigirse al puerto de Palma. El personal de seguridad de un ferry que acababa de llegar procedente de Barcelona tenía retenido a un pasajero por haber amenazado de muerte durante la travesía a un menor de edad que estaba de viaje de estudios con sus compañeros y profesores.

Una vez en el lugar, los policías averiguaron que el sospechoso había esgrimido una navaja, que llevaba en un bolsillo del pantalón y fue requisada. El menor, por su parte, explicó que hacia la una de la madrugada estaba con otros compañeros en los pasillos del barco. En un momento dado, salió un hombre de un camarote, le agarró por el cuello y le propino varios empujones. La víctima contó que el acusado sacó de un bolsillo una navaja y, esgrimiéndola de manera amenazante hacia él, le espetó: “Como no te calles te voy a matar".

Noticias relacionadas

Los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves y lo trasladaron a dependencias policiales.