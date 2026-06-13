Investigación
Herida una joven al ser arrojada de un coche en marcha en el Passeig Mallorca de Palma
La víctima ha sufrido lesiones en una mano y la Policía Local y la Policía Nacional buscan el vehículo para aclarar lo ocurrido
Una joven de 21 años ha resultado herida al ser arrojada desde un coche en marcha esta madrugada en el Passeig Mallorca, en Palma. La víctima ha sufrido lesiones en una muñeca al caer sobre la calzada y ha precisado asistencia médica. La Policía Local y la Policía Nacional tienen la matrícula del vehículo y trabajan ahora para localizarlo, identificar a los ocupantes y aclarar lo ocurrido.
Los hechos han sucedido poco después de las cuatro de la madrugada. Los agentes han recibido el aviso de una chica había sido lanzada desde un automóvil a la altura del número 19 del Passeig Mallorca, según han informado fuentes policiales.
Los agentes han conseguido averiguar que el coche es un Kia de color blanco y han podido descubrir su matrícula. Según han comprobado, se ha marchado del lugar en dirección a las Avenidas, donde se le ha perdido el rastro.
La Policía Local de Palma ha elaborado un atestado por un delito de lesiones y está realizando gestiones, junto a la Policía Nacional, para encontrar el coche.
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