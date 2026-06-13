Cinco detenidos por entrar a robar en una casa en la zona de Son Dureta

La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres que fueron sorprendidos cuando robaban en una vivienda en la zona de Son Dureta, en Palma. Tres de los sospechosos fueron descubiertos debajo de las camas del inmueble, donde se habían escondido están acusados de un delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron el lunes de madrugada. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fue alertada por el 091 de que varios hombres habían entrado en una vivienda del barrio de Son Dureta. Al llegar los agentes, se entrevistaron con un trabajador de la empresa de alarmas y con los propietarios. Estos explicaron que escuchaban ruido en el interior y que uno de los asaltantes habría escapado. Los policías vieron a uno de los intrusos saltando por un balcón.

Los agentes entraron entonces en el inmueble y pudieron retener al hombre que estaba intentando huir. Tras engrilletarle empezaron a comprobar las estancias de la vivienda. Debajo de una cama, escondido, estaba otro de los intrusos, que fue arrestado, Simultáneamente, los hijos de los propietarios ayudaron a que agentes de paisano del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) entrasen por una puerta trasera. En el interior, también debajo de otras camas, encontraron escondidos a otros dos hombres que también fueron atrapados.

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Los cuatro hombres fueron detenidos por un delito de robo con fuerza, ya que habían fracturado marcos de la ventana y el sistema de alarmas. Otra patrulla realizó batidas por las inmediaciones para tratar de localizar al varón que había escapado. En pocos minutos, le encontraron escondido entre unos coches y lo arrestaron. Llevaba varios objetos que habrían sido sustraídos en la vivienda.