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Alarma por un incendio agrícola en sa Ràpita

Medios áreos y terrestres del Ibanat trabajan para sofocar las llamas

Incendio agrícola en sa Ràpita

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Incendio agrícola en sa Ràpita / IBANAT

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un incendio agrícola declarado este sábado en la zona de Son Catlar, en sa Ràpita (Campos) ha obligado a movilizar medios aéreos y terrestres del Institut Balear de la Natura (Ibanat). El fuego afecta a una finca y en principio no hay víctimas ni daños materiales de entidad.

Según ha informado el Ibanat, en la zona están trabajando un helicóptero, una avioneta, una autobomba, 15 bomberos forestales -entre ellos un técnico- y tres agentes de medio ambiente. Los medios aéreos han cargado agua en viviendas cercanas para realizar varias descargas sobre las llamas.

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